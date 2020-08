Giovedì riapre il viadotto sul lago di Corbara

(ANSA) - PERUGIA, 26 AGO - "Il confronto di alcune settimane fa convocato presso l'Assessorato regionale alle infrastrutture ha dato l'esito sperato. Con qualche giorno di anticipo, domani, giovedì 27 agosto alle ore 10, riapre al traffico leggero il viadotto sul lago di Corbara, lungo la strada statale 448 di Baschi per una lunghezza di circa 250 metri, consentendo almeno i flussi turistici interrotti da alcune settimane". Lo annuncia l'assessore regionale Enrico Melasecche.

E' stata assemblata sulla pavimentazione stradale sovrastante la trave danneggiata - spiega una nota della Regione - una nuova trave in acciaio di 2 metri di altezza alla quale è stata solidarizzata quella in calcestruzzo risultata non più portante.

Per alleggerire la struttura è stata inoltre fresata la pavimentazione originaria spessa circa 25 centimetri e sostituita da una nuova di 6 centimetri sopra la quale, una volta terminati gli interventi sul ponte, verrà posato il tappetino di usura.

A seguito degli interventi il ponte riaprirà domani, sul lago di Corbara, ai mezzi con massa complessiva inferiore alle 3,5 tonnellate, mediante l'istituzione di un senso unico alternato regolato da apposito impianto semaforico.

"L'intervento programmato ed eseguito in tempi ristretti - ha sottolineato Melasecche - ha consentito ad Anas di riaprire al traffico (anche se con limitazioni) la struttura in circa un mese di tempo. L'opera in questione è stata anche dotata di sensori che permetteranno un monitoraggio in continuo della struttura. A valle di questa prima fase è previsto il completamento delle indagini che interesseranno tutte le travi del ponte e interventi di consolidamento delle travi che mostreranno problemi strutturali oltre che alla trave danneggiata". Il prossimo intervento consentirà la riapertura totale del ponte anche ai mezzi pesanti. (ANSA).