Concerto in memoria di Morricone a Città di Castello

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 26 AGO - Sarà dedicato alle associazioni impegnate nelle attività a contrasto del Covid il concerto, previsto lunedì 31 agosto a Città di Castello in piazza Gabriotti dalle 21.15, in memoria di Ennio Morricone.

L'iniziativa chiude il cerchio su una serie di eventi musicali che il maestro Fabio Battistelli ed il professor Rosario Salvato hanno pensato ed organizzato nei mesi del lock down e della fase due.

Interverrà anche il soprano Susanna Rigacci, l'interprete preferita del maestro Morricone, con Paolo Zampini al flauto, Antonino Siringo al pianoforte, Francesco Zampini alla chitarra, Guido Zorn al contrabbasso, Walter Paoli alla batteria e lo stesso Fabio Battistelli al clarinetto: "In questo periodo della mia vita artistica, che spesso mi ha condotto lontano - ha spiegato quest'ultimo - mi sono impegnato, gratuitamente solo per il piacere di fare qualcosa per la mia città nella promozione della musica come elemento di unione, di incoraggiamento, di sostegno anche nel bel mezzo di una pandemia mai vista. Il concerto in onore di Morricone vuole chiudere, sperare di chiudere, una parentesi difficile e dolorosa, ringraziando chi è stato il prima linea nell'emergenza Covid".

(ANSA).