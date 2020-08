Altri 20 casi Covid accertati in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 26 AGO - Sono 20, ieri 29, i nuovi positivi al Covid accertati in Umbria nell'ultimo giorno, 1.699 totali.

Sono emersi dall'analisi di 1.840 tamponi, 146.429 dall'inizio della pandemia, in base ai dati aggiornati della Regione.

Scendono da 13 a 12 i ricoverati, uno in intensiva. Stabili a 80 le vittime.

Registrati tre nuovi guariti, 1.402, mentre gli attualmente positivi sono 217, più 17 rispetto a ieri. (ANSA).