Tre moduli Jean Monet per Ateneo Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 25 AGO - Tre moduli Jean Monnet, sui 26 assegnati all'Italia, sono andati all'Università degli studi di Perugia. Ad annunciarlo il rettore Maurizio Oliviero. "Un Ateneo che vuole essere internazionale, che desidera offrire reali opportunità e una prospettiva di futuro ai propri studenti, cuore pulsante della nostra istituzione, deve avere il coraggio di uscire dal proprio isolamento e di confrontarsi soprattutto con i migliori, esplorando senza sosta le opportunità che la globalizzazione offre, in termini di conoscenza, di metodi e di risorse condivise" ha sottolineato.

"Occorrono quindi coraggio, buon senso e un grande spirito di squadra - ha affermato Oliviero -, qualità queste ampiamente dimostrate in questi difficili mesi dalla comunità dell'Università degli Studi di Perugia. L'approvazione, per la prima volta dalla loro istituzione, di ben tre autorevoli moduli Jean Monnet da parte dell'Education, Audiovisual and Culture Executive Agency dell'Unione Europea, rappresenta un grande successo per questa visione del futuro dell'educazione e della ricerca". (ANSA).