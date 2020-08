Tamponi anche per Paesi solo isolamento

(ANSA) - PERUGIA, 25 AGO - La Regione Umbria sta sottoponendo a tamponi molecolari per la ricerca del Covid "anche cittadini che arrivano nell'aeroporto di Perugia dai Paesi per i quali è richiesto solo l'obbligo dell'isolamento volontario". Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto.

Sono così stati individuati 12 positivi al virus appena giunti domenica con un volo da Tirana.

Dai dati diffusi dalla Regione è emerso che circa l'80 per cento dei casi positivi registrati in Umbria nelle ultime settimane, è legato ai rientri dopo un soggiorno fuori regione.

In particolare, dai controlli fatti all'aeroporto di Perugia, sono risultati 20 passeggeri positivi al momento dell'arrivo.

L'assessore Coletto ha sottolineato che "la Regione Umbria ha, con grande sforzo, organizzato un programma per garantire la sicurezza sanitaria sul territorio e, in questa fase caratterizzata da un forte flusso di rientri, sta tenendo alto il livello di attenzione". (ANSA).