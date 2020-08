"Grande partecipazione" test scuola

(ANSA) - PERUGIA, 25 AGO - "La grande partecipazione attiva del personale scolastico docente e non docente lascia sperare in una ripartenza in tranquillità del prossimo anno scolastico e questo è un elemento fondamentale per il nostro territorio e di tranquillità per le famiglie che vivono con apprensione la ripresa dell'attività scolastica": lo sottolinea l'assessore alla salute della Regione Umbria, Luca Coletto. Rendendo noto che sono stati 1.334 i test sierologici ai quali è già stato sottoposto il personale scolastico in Umbria. Venti quelli entrati a contatto con il virus e ora in isolamento in attesa del risultato del tampone molecolare.

"Tutto il personale della scuola ha dimostrato, come sempre e come prevedevamo, un grande senso di responsabilità" ha evidenziato ancora l'assessore. "I dati sono incoraggianti - ha aggiunto -, la partecipazione nella prima giornata e stamattina è stata alta e i risultati decisamente lasciano ben sperare".

(ANSA).