Balzo nuovi positivi Covid

(ANSA) - PERUGIA, 25 AGO - Impennata di nuovi casi Covid accertati in Umbria nell'ultimo giorno, 29, contro gli 11 di ieri, 1.679 totali. C'è anche un ricoverato in più, 13 in tutto, uno in intensiva. E' quanto si ricava dal sito della Regione.

Aumentano da 1.355 a 1.399 i guariti e gli attualmente positivi passano da 175 a 200. Stabili a 80 i morti.

In notevole salita anche il numero di tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, 2.010, 144.589 dall'inizio della pandemia.

