Terremoto, appello a istituzioni Comitato Rinascita Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 24 AGO - "Il nostro Comitato, a 4 anni dal drammatico sisma del 2016, è estremamente preoccupato per i vistosi ritardi con cui procede l'opera di ricostruzione e rinascita di Norcia e del suo territorio. I recenti provvedimenti legislativi e le successive ordinanze del Commissario straordinario alla ricostruzione hanno sicuramente dato una diversa prospettiva all'azione di deburocratizzazione delle pratiche del terremoto, anche se a tutt'oggi non vediamo ancora una velocizzazione della ricostruzione nel suo insieme": lo sottolinea il Comitato Rinascita Norcia in una lettera inviata a tutte le istituzioni coinvolte nella ricostruzione post sisma.

"I ritardi più evidenti - sottolinea il Comitato - sono quelli delle opere pubbliche, specialmente nelle zone dell'epicentro sismico. Nel nostro comune, a fronte di più di 70 opere pubbliche, nessuna di queste è stata ricostruita" ; "a nostro avviso manca un reale coordinamento e controllo unitario degli interventi da portate avanti".

"Per quanto riguarda la ricostruzione nel suo insieme, c'è poi - aggiunge, fra l'altro - il problema della inadeguatezza delle strutture operative preposte all'espletamento delle pratiche"; "per dare più efficienza al sistema, oltre a potenziare in tempi rapidi gli organici, sarebbe opportuno vincolare la concessione degli straordinari e degli incentivi economici al personale, al numero delle pratiche effettivamente espletate e rilasciate".

Il Comitato propone, fra l'altro, di "stabilire chiaramente nella normativa la compatibilità tra il contributo alla ricostruzione e il Sismabonus ed Ecobonus al 110% anche sulle case terremotate". "Uno dei nodi da affrontare, se vogliamo ricostruire le zone degli epicentri sismici - afferma ancora, fra l'altro, il Comitato Rinascita Norcia - è quello delle 'precedenze'. Non è infatti ammissibile che i primi a vedere i propri fabbricati ristrutturati siano le zone poste fuori dal cratere". "Lo sviluppo economico - osserva il Comitato - è l'altro aspetto che dovremmo affrontare se non vogliamo che le case vengano ricostruite per gente che poi è costretta ad emigrare". (ANSA).