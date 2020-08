Sisma: giovane di San Pellegrino, dura pensare futuro qui

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 24 AGO - "Con la speranza nel cuore e tanta ingenuità, avevo immaginato che sarei rimasto a vivere nella casetta al massimo un paio d'anni. Ne sono passati quattro e ora immaginare un futuro qui è dura". A dirlo all'ANSA è Daniele Franchi, uno dei pochi giovani di San Pellegrino Norcia che insieme ai suoi genitori è stato tra i primissimi ad avere una Soluzione abitativa di emergenza (Sae) nell'intero cratere sismico del Centro Italia. "Siamo entrati nel febbraio del 2017, dopo che il terremoto aveva raso al suolo il paese con le scosse del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre", ricorda il ventottenne.

"Nella casetta non si sta male - racconta - ma non sarà mai come una vera casa, gli spazi sono risicati, viviamo in 60 metri quadrati, tanto che per il cambio di stagione siamo costretti a ricorrere a un piccolo container che abbiamo in un terreno di nostra proprietà. Il racconto si fa ancora più amaro quando si tocca il tema ricostruzione: "Dopo quattro anni - dice - è stato fatto poco o niente. Sono state demolite le abitazioni e portate via un po' di macerie, ma qui a San Pellegrino la ricostruzione sembra davvero lontana". "Se penso al mio futuro - spiega il giovane - è difficile continuare a immaginarlo a San Pellegrino, anche se non vorrei allontanarmi troppo dal posto dove sono cresciuto". (ANSA).