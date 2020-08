Incidente stradale sul raccordo Perugia-Bettolle, un morto

(ANSA) - PERUGIA, 24 AGO - Una persona è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto sul raccordo Perugia-A1, nei pressi di Corciano. Secondo le prime informazioni, un camion si è ribaltato per cause ancora in corso di accertamento. La vittima è il conducente del mezzo pesante. Non ci sono altri veicoli coinvolti.

In seguito all'incidente - riferisce l'Anas - sul raccordo è provvisoriamente chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Corciano (km 46+750) per chi viaggia in direzione Bettolle/A1.

In alternativa è possibile utilizzare le uscite di Olmo o Mantignana. (ANSA).