Ex A.Merloni, presidio lavoratori all'incontro istituzionale

(ANSA) - FABRIANO, 24 AGO - Presidio dei lavoratori Indelfab di Fabriano (Ancona), ex JP Industries, questo pomeriggio davanti all'ingresso dell'Oratorio della Carità dove si svolgerà un primo confronto fra sindacati e istituzioni in merito all'apertura della procedura di mobilità per 583 lavoratori, tra Marche e Umbria. Lo ha deciso l'assemblea dei lavoratori, che si è svolta nel piazzale antistante la sala mensa dello stabilimento di Santa Maria della Indelfab. Non all'interno perché l'azienda non ha concesso l'utilizzo dei locali in quanto per via delle norme anti covid. Durante l'assemblea, presieduta dai rappresentanti dei sindacati di categoria Fim-Fiom-Uilm, rispettivamente Gianpiero Santoni, Pierpaolo Pullini e Isabella Gentilucci, è stato fatto il punto della situazione. "Ci avevano promesso un nuovo piano concordatario da presentare in Tribunale, ma abbiamo forti dubbi che lo faranno in questa fase.

Questo perché, secondo l'imprenditore Giovanni Porcarelli, il Decreto Agosto permette il licenziamento per le aziende in liquidazione" hanno detto i rappresentanti dei sindacati.

(ANSA).