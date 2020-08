11 nuovi positivi e un altro guarito in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 24 AGO - Undici nuovi casi di coronavirus sono stati registrati in Umbria nelle ultime 24 ore, dopo i 19 di domenica: nessuno ha avuto bisogno del ricovero e si registra anche un altro guarito, che era in isolamento a casa senza sintomi.

Sono 632 i tamponi processati (142.579 quelli complessivamente eseguiti durante la pandemia in Umbria).

Gli attualmente positivi - secondo i dati ufficiali della Regione - sono 175. I guariti salgono a 1.395. I ricoverati restano 12, di cui uno in terapia intensiva. Si trovano in isolamento 1.400 persone.

Degli undici nuovi contagiati, cinque casi riguardano il capoluogo di regione, dove è salito a 37 il numero degli attualmente positivi. (ANSA).