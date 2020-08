Terremoto, nuove ordinanze Commissario

Il commissario alla ricostruzione nel Centro Italia, Giovanni Legnini, ha emanato tre nuove Ordinanze con norme e linee guida per attuare i "Programmi Straordinari di Ricostruzione nei comuni più colpiti", attribuire ai progettisti della "facoltà di applicare anche alle 8mila pratiche pendenti la nuova procedura semplificate a arrivare al massimo in 110 giorni al contributo", "semplificare la ricostruzione delle chiese e riorganizzare la struttura commissariale". L'intesa sulle nuove Ordinanze è stata raggiunta all'unanimità - ricorda - nella riunione del 20 agosto scorso della Cabina di Coordinamento con i Governatori e i Sindaci delle quattro regioni colpite dal sisma. "Durante questi lunghi mesi del lockdown per il Covid-19 - è il commento di Legnini - abbiamo rivoluzionato le procedure della ricostruzione, sburocratizzando tutto il possibile, definendo procedure con contenuti e tempi certi per cittadini, professionisti, Comuni, diocesi e tutti gli altri attori della ricostruzione".