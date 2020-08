Sessanta frati fuori da isolamento ad Assisi

(ANSA) - PERUGIA, 22 AGO - La situazione legata al piccolo cluster di positivi al coronavirus che sta interessando il Sacro convento di Assisi "va verso una definitiva normalizzazione": lo rende noto il direttore della Sala stampa, padre Enzo Fortunato, spiegando che "oltre agli otto giovani novizi completamente guariti, escono dall'isolamento fiduciario i quasi 60 frati presenti al Sacro convento in questo periodo, che sono risultati negativi al secondo tampone. Essi, mai toccati dal contagio, possono tornare alle normali attività". Erano 18 i religiosi presenti risultati positivi al Covid-19 nei giorni scorsi.

"Restano in totale isolamento 14 fratelli - spiega padre Fortunato nella rivista on-line sanfrancesco.org - che attendono per la settimana prossima un nuovo test virologico. Si spera che possano anch'essi riprendere presto la vita ordinaria. Infatti, tra loro solo due presentano qualche sintomo influenzale apparso di recente, mentre tutti gli altri sono del tutto asintomatici da molti giorni".

Il custode, padre Mauro Gambetti, "incoraggia tutti alla fiducia e invitando alla prudenza e all'osservanza delle misure precauzionali previste dalla normativa vigente". (ANSA).