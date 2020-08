Positiva operatrice ospedale Terni,in isolamento

(ANSA) - PERUGIA, 22 AGO - Nell'ambito della sorveglianza sanitaria in corso su tutti i lavoratori dell'Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, il 21 agosto una operatrice sociosanitaria di una ditta esterna è risultata positiva al Covid. Lo riferisce lo stesso ospedale. La donna, senza alcuna sintomatologia, qualche ora prima di iniziare il suo primo turno di lavoro dopo la pausa estiva è stata sottoposta al tampone molecolare, come da prassi per tutti i lavoratori (personale interno e ditte esterne) in rientro dalle ferie.

All'esito positivo del tampone, sono state avviate immediatamente le procedure di sorveglianza su tutti i contatti, pazienti e colleghi. Nelle poche ore di attività svolta nel pomeriggio - si sottolinea - l'operatrice ha lavorato comunque mantenendo costantemente le protezioni individuali, come è d'obbligo sempre per tutti gli operatori all'interno dell'ospedale, indipendente dal grado di rischio cui si espongono nello svolgimento del proprio incarico.

Attualmente è in isolamento fiduciario nel proprio domicilio.

Finora è l'unico caso positivo riscontrato dalla sorveglianza in corso sul personale sanitario che rientra dalle ferie, con 300 test molecolari eseguiti dal 17 al 21 agosto. (ANSA).