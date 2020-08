Nuovo ambasciatore del Messico in visita a Città di Castello

(ANSA) - PERUGIA, 22 AGO - Il nuovo ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, ha scelto Città di Castello per una visita privata, la prima in Umbria da ambasciatore, a dieci mesi dal suo insediamento nella sede di rappresentanza di Roma. Nella residenza municipale tifernate è stato ricevuto dal sindaco, che ha lo ha invitato alla mostra in programma in città a marzo del 2021 nel cinquecentenario della morte di Raffaello Sanzio, di cui ha ammirato lo Stendardo della Santissima Trinità durante la visita alla Pinacoteca comunale nella quale è stato accompagnato dall'assessore alla Cultura. Nata sulla scia dell'interesse per l'attività della Bottega Tifernate di Stefano Lazzari, che ha accompagnato l'ambasciatore negli incontri istituzionali e presso i musei cittadini, la visita a Città di Castello ha permesso di gettare un ponte con il Messico - spiega una nota del Comune - per possibili scambi culturali, con l'ipotesi di un gemellaggio tra città, ma anche commerciali, considerando che il Paese nordamericano è il secondo partner mondiale dell'Italia nel continente americano per il volume dei flussi economici e che il territorio tifernate ospita aziende riconosciute come eccellenze nazionali e internazionali nei propri settori di attività. Nell'incontro con il sindaco il diplomatico ha ammesso l'amore per l'Italia, dove è venuto alla luce suo figlio, e per la terra umbra, che ha conosciuto bene in passato per aver vissuto tre anni a Perugia, dove ha completato la sua formazione accademica e ha insegnato all'Università degli Studi. Il diplomatico ha poi svolto una visita privata alla Bottega Tifernate. (ANSA).