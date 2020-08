Controlli interforze movida Perugia,"giovani disciplinati"

(ANSA) - PERUGIA, 22 AGO - Giovani disciplinati - nonostante la notevole affluenza - e discoteche regolarmente chiuse nella prima nottata di controlli interforze svolti nella movida perugina: sottolineando il "determinante lavoro di pianificazione e gestione strategica condotto in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica coordinato dalla prefettura", ed il successivo Tavolo tecnico, la questura sottolinea il "chiaro risultato positivo contraddistinto da un primo 'cambio di passo' che lascia ben sperare in progressivi ed ulteriori miglioramenti per le serate future". Nei punti di maggiore affluenza era anche presente personale volontario della Protezione civile per svolgere opera di sensibilizzazione al rispetto delle regole, con particolare riguardo all'utilizzo delle mascherine.

La questura evidenzia "la sensibilità mostrata dai giovani nel recepimento delle regole comportamentali come il rispetto del distanziamento sociale e l'uso dei dispositivi di protezione".

Anche i controlli alle discoteche hanno portato a un risultato positivo, poiché tutti gli esercizi hanno osservato le nuove disposizioni in materia. (ANSA).