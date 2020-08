Padre Fortunato, i giovani sapranno agire con coscienza

(ANSA) - PERUGIA, 20 AGO - "I giovani invitati alla responsabilità sapranno agire con coscienza e non reagire con incoscienza". È quanto ha detto all'ANSA padre Enzo Fortunato, direttore della rivista San Francesco del Sacro Convento di Assisi, commentando la decisione del governo di richiudere discoteche e sale da ballo per contenere l'emergenza Covid. "Di fronte ai cattivi maestri che pensano a loro solo come fucina di guadagno - ha aggiunto padre Fortunato - i giovani sanno guardare a quei maestri che sono, invece, testimoni e che sanno guardarli non come bottiglie da riempire ma come luci da accendere". "Quello che impressiona - ha detto ancora il religioso - è che dinanzi alla salute c'è chi mette come avamposto il guadagno senza scrupoli". Il direttore si è detto, comunque, "convinto che le ragazze e i ragazzi sapranno apprezzare le scelte che vanno nella direzione della responsabilità personale, perché a loro volta si sentiranno investiti di tale responsabilità". (ANSA).