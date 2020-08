Melasecche, in Umbria più importante piano manutenzione stradale

(ANSA) - PERUGIA, 20 AGO - "Sulle strade statali dell'Umbria è in corso il più importante piano di manutenzione programmata mai realizzato, avviato da Anas per un valore complessivo di oltre 860 milioni di euro di cui 187 milioni completati negli ultimi due anni". Lo sottolinea l'assessore regionale alle infrastrutture e viabilità, Enrico Melasecche, commentando il report dell'Anas sui lavori stradali in Umbria. "Dall'inizio di quest'anno a oggi - ha affermato l'assessore - Anas in Umbria ha già ultimato 18 cantieri per un valore di 35 milioni di euro, mentre proseguono i lavori su altri 44 cantieri per 118 milioni di euro e saranno gradualmente avviati nei prossimi mesi ulteriori 21 interventi per 59 milioni di euro.

Il piano sta consentendo di rimettere totalmente a nuovo gran parte della rete stradale umbra al fine di innalzare la qualità delle infrastrutture, la sicurezza stradale, il comfort di guida e la durata delle opere nel tempo.

Data l'entità degli investimenti è ovviamente necessario un denso calendario di cantieri, ma per contenere i disagi al traffico i lavori vengono avviati in modo scaglionato e graduale secondo un piano pluriennale. E così, ad esempio, nel giro di due o tre anni, considerato lo stato avanzato degli interventi previsti, la E45 sarà totalmente rimessa a nuovo".

"Anche sul raccordo Perugia-Bettolle - ha sottolineato ancora l'assessore - è in corso il risanamento profondo della pavimentazione e la stesa di asfalto drenante per un investimento di 12 milioni di euro che consentirà di rinnovare completamente il tratto più trafficato tra Ponte San Giovanni e Magione lungo, compresi gli svincoli, circa 20 chilometri".

"I sacrifici che stanno facendo gli umbri ed i turisti - ha sottolineato l'assessore - soprattutto sul tratto della Perugia/Bettolle, sono ampiamente giustificati dalla qualità degli interventi". (ANSA).