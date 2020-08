(ANSA) - PERUGIA, 20 AGO - Gianluca Comotto è il nuovo direttore generale del Perugia Calcio, appena retrocesso in Lega Pro. A ufficializzare l'ingresso nei ranghi dirigenziali dell'ex biancorosso, capitano per alcune stagioni, la società con una nota ufficiale. Comotto ha firmato un contratto che lo lega al Perugia fino al 30 giugno 2021, con rinnovo automatico per un ulteriore anno in caso di promozione in serie B. Il suo ingresso è diventato ufficiale subito dopo la notizia della separazione fra la società e Roberto Goretti, nel 2012 promosso direttore sportivo dal settore giovanile e poi nominato responsabile dell'area tecnica. Ha risolto il suo rapporto con il Perugia anche Marcello Pizzimenti, direttore sportivo. Ai due ex dirigenti il presidente Massimiliano Santopadre ha detto "cari Roberto e Marcello, il calcio ci ha portato ad un destino crudele ma nulla potrà mai far venire meno la grandissima stima umana e professionale che nutro per voi". (ANSA).