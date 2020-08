Auto: torna il Trofeo Fagioli a Gubbio

(ANSA) - PERUGIA, 20 AGO - Sono 218 i piloti iscritti al 55/o Trofeo Luigi Fagioli che si sono dati appuntamento a Gubbio nel weekend. La cronoscalata umbra è stata presentata nella sede del Comune, dagli organizzatori del Comitato eugubino corse automobilistiche ("Ceca"). Presenti, fra gli altri, anche due campioni attesi e protagonisti del Trofeo, Simone Faggioli e Christian Merli.

Il Trofeo Fagioli quest'anno si svolgerà nel rispetto delle normative sportivo-sanitarie richieste dalle regole anti Covid e senza la presenza di pubblico: Arancia Live trasmetterà in diretta video le due salite di gara di domenica con partenza alle 9.

A latere della conferenza stampa è stato consegnato il Memorial Angelo e Pietro Barbetti, assegnato quest'anno a tutti gli operatori della sanità italiana. A ritirare il Memorial, opera realizzata dall'artista eugubino Leonardo Fumanti, è stato un rappresentante dell'Ordine dei Medici di Perugia, il dottor Marco Caporali, medico impegnato anche come ispettore antidoping a livello internazionale.

Per quanto riguarda la gara sono già pronte per i piloti mascherine e termoscanner. Le verifiche tecniche delle vetture si terranno domani, venerdì, dalle 11 alle 19 nel paddock allestito presso lo stadio "Pietro Barbetti", considerata "area protetta" e vietata al pubblico. Sabato 22 agosto per le prove ufficiali delle 9.30 e domenica 23 agosto per le due salite di gara delle 9, le auto ammesse al via usciranno dal paddock e seguiranno un tragitto delimitato e presidiato da commissari di percorso fino al raggiungimento della linea di partenza, per poi lanciarsi lungo i 4.150 metri del tracciato eugubino, chiuso al pubblico. Sabato e domenica - riferisce una nota del Comune - la strada interessata sarà chiusa con decreto prefettizio dalle 6 fino al termine delle competizioni. (ANSA).