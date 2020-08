Aggressione con mannaia a Milano, fine pena ed espulsione

(ANSA) - PERUGIA, 20 AGO - Fine pena ed espulsione immediata dall'Italia per il magrebino di 37 anni ritenuto il responsabile di una aggressione con una mannaia avvenuta nel febbraio 2014 alla stazione ferroviaria di Milano centrale. Vittima dell'episodio, un tunisino di 45 anni, che era stato più volte colpito al viso, riportando varie ferite. Gli agenti della Polfer riuscirono a disarmarlo ed ammanettarlo.

Nell'agosto 2016 l'uomo è stato trasferito da Milano al carcere di Perugia Capanne da dove lo stesso ha richiesto la cosiddetta "liberazione anticipata", un istituto a discrezione del Magistrato di sorveglianza che, secondo l'ordinamento giudiziario italiano, permette al detenuto di poter richiedere, per ogni semestre di pena scontata, solo quando si ravvisi la mancanza di rilievi disciplinari ed in forma cumulativa di semestre in semestre, una riduzione di 45 giorni.

In questo modo, la scarcerazione - inizialmente prevista per il febbraio 2022 - è avvenuta ieri. In seguito al decreto di espulsione firmato dal prefetto di Perugia, l'uomo, nella stessa giornata della sua scarcerazione è stato accompagnato al Centro di permanenza per il rimpatrio di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) per essere immediatamente espulso dal territorio nazionale e rimpatriato nel suo paese di origine. (ANSA).