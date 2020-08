Trenitalia a sostegno della mobilità turistica di Spoleto

(ANSA) - PERUGIA, 19 AGO - Spoleto in primo piano nell'estate 2020 di Trenitalia nell'ambito delle azioni di rilancio turistico promosse - anche in Umbria - dal Gruppo Fs Italiane per raggiungere i luoghi più belli d'Italia in maniera green e in totale sicurezza. Rinnovata, per il secondo anno, l'apprezzata convenzione che garantisce vantaggi a chi sceglie il treno per raggiungere la città. Mostrando il biglietto Trenitalia regionale, sconti sulla carta multiservizi Spoleto Card e sugli acquisti negli store dei musei comunali. Ogni giorno Trenitalia mette a disposizione circa 30 collegamenti al servizio di Spoleto ed il centro cittadino è facilmente raggiungibile a piedi dalla stazione ferroviaria. La città propone un ricco calendario di eventi estivi, confermato anche il Festival dei Due Mondi, con otto serate concentrate negli ultimi due weekend di agosto.

Per i tanti visitatori provenienti dal Nord Italia, Regione Umbria e Trenitalia mettono a disposizione un treno regionale straordinario utile per utilizzare il Frecciarossa mattutino che collega Perugia con Milano e Torino: nei due lunedì del 24 e del 31 agosto il Regionale 22800 partirà da Spoleto alle 4,25, arrivando a Perugia in tempo utile per proseguire verso il Nord con il Frecciarossa 9300, arrivando a Milano Centrale alle ore 9,05.

Servite anche Arezzo (a. 6:23), Firenze SMN (a. 7:01), Bologna Centrale (a. 7:50), Reggio Emilia (a. 8:13), Milano Rogoredo (a.

8:54); Torino Porta Susa a.10:10; Torino Porta Nuova (a. 10:22).

I biglietti per i due treni regionali straordinari sono già acquistabili su tutti i canali di vendita Trenitalia. (ANSA).