Quattro nuovi casi Covid e tre guariti

(ANSA) - PERUGIA, 19 AGO - Quattro nuovi casi di coronavirus, 1.563 totali, sono stati accertati nell'ultimo giorno in Umbria dove vengono registrati anche tre nuovi guariti, 1.383. Arrivano quindi a cento gli attualmente positivi (più uno) secondo quanto riporta il sito della Regione.

Segnalato anche un nuovo ricoverato all'ospedale di Perugia dove torna a esserci anche un posto occupato in rianimazione (nessuno fino a ieri). Sono complessivamente 11 i pazienti con il Covid nelle strutture sanitarie umbre, due in intensiva.

Stabili a 80 i morti.

Eseguiti 1.394 tamponi nelle ultime 24 ore, 136.524 in tutto.

