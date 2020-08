In Ateneo Perugia accoglienza matricole

(ANSA) - PERUGIA, 19 AGO - Un servizio di accoglienza matricole è stato attivato dall'Università degli Studi di Perugia dove le nuove iscrizioni sono cominciate il 3 agosto (proseguiranno fino al 20). Serve ad agevolare i ragazzi nella scelta del corso di studio e aiutarli nelle procedure.

Il servizio è attivo nell'aula cinque di Palazzo Murena, sede del Rettorato, dal lunedì al venerdì con orario 9- 14 ed è svolto nel "pieno rispetto" delle normative anti-Covid, sottolinea l'Ateneo. I giovani hanno la possibilità di essere aiutati da personale qualificato, da studenti e da docenti, sotto la supervisione dei professori Roberto Rettori e Carla Emiliani, delegati del rettore per l'orientamento, tutorato e divulgazione scientifica e per la didattica. In particolare possono avere informazioni sull'offerta formativa dell'Università e immatricolarsi grazie alle postazioni allestite.

Oggi anche il rettore Maurizio Oliviero ha dialogato con i ragazzi sulle opportunità che l'Ateneo può fornire per la loro crescita culturale, umana, professionale. (ANSA).