Il Perugia Calcio e Oddo si separano

(ANSA) - PERUGIA, 19 AGO - Si separano ancora le strade di Massimo Oddo e del Perugia Calcio. L'allenatore, campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006, era stato prima esonerato poi richiamato alla guida dei grifoni nel finale di campionato, terminato con la retrocessione in Lega Pro. Una categoria dove il Perugia torna dopo sei anni di presenza in B.

La società in una nota ha scritto che "Ac Perugia Calcio comunica di aver risolto consensualmente il legame contrattuale con l'allenatore Massimo Oddo. La società augura a mister Massimo Oddo le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera professionale". Quella di Oddo non sarà l'unica separazione in casa Perugia. Nelle prossime ore dovrebbero esserci decisioni su Roberto Goretti, responsabile area tecnica, e sul direttore sportivo Marcello Pizzimenti. Intanto il presidente Massimiliano Santopadre ha annunciato, con una nota, che resterà alla guida della società. "Spingere forte sulle gambe e continuare a trainare è l'unica cosa che in questo momento posso fare… e lo farò". (ANSA).