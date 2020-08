Denunciato ed espulso dall'Italia dopo violenze sulla compagna

(ANSA) - PERUGIA, 19 AGO - Si sarebbe reso responsabile di un comportamento particolarmente violento nei confronti della compagna - una italiana di 53 anni - un algerino di 45 anni, irregolare sul territorio nazionale, che dopo una richiesta di aiuto da parte della donna, è stato denunciato e accompagnato dalla polizia di Stato a un centro di identificazione ed espulsione per l'immediato rimpatrio.

Gli agenti della squadra volante della questura di Perugia erano intervenuti nell'abitazione della donna in seguito a una chiamata al 113 da parte della vittima. I poliziotti, arrivati sul posto, non hanno trovato l'algerino, che - dopo un'intera nottata di ricerche - è stato rintracciato proprio all'interno dell'abitazione. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e nei suoi confronti sono state immediatamente avviate le pratiche per l'espulsione.

La donna, nelle prime ore della mattina, è stata riaccompagnata dagli agenti nella propria abitazione. (ANSA).