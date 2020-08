Controlli importanti per Musica borghi

(ANSA) - MARSCIANO (PERUGIA), 19 AGO - È un sistema di controllo "imponente" quello messo a punto dagli organizzatori di Musica per i borghi insieme al Comune di Marsciano per garantire la sicurezza, riguardo al Covid, dei concerti dell'edizione 2020 che si svolge dal 21 al 23 agosto. Rassegna che ha nel concerto di Irene Grandi, sabato 22 agosto, la sua serata clou, per la quale è possibile acquistare gli ultimi biglietti disponibili sul sito www.musicaperiborghi.it.

L'amministrazione comunale marscianese spiega che la formula stessa dell'evento è stata oggetto di una "sostanziale revisione" rispetto al passato. Con nuove location, la rinuncia ad ospitare gli operatori dello street food, la riduzione dei concerti e nuove modalità di accesso e fruizione degli spettacoli, proprio per adeguarsi alle norme adottate, sia a livello nazionale che locale, per la gestione dell'emergenza coronavirus. (ANSA).