Auto: appuntamento a Gubbio per il tricolore salita

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Il Campionato Italiano Velocità Montagna 2020 è pronto a vivere il suo secondo round a Gubbio con il 55° Trofeo Luigi Fagioli. La nota gara umbra organizzata dal Comitato Eugubino Corse Automobilistiche che dal 21 al 23 agosto sarà anche seconda prova del Trofeo Italiano Velocità Montagna nord ed inaugurerà il girone sud, oltre che inaugurazione del Campionato Italiano "Bicilindriche". Nella cittadina medievale prosegue la prestigiosa tradizione del "Memorial Angelo e Pietro Barbetti" che giovedì 20 agosto nella cornice del Palazzo Comunale, sarà consegnato all'Ordine dei Medici perugino, in onore al lavoro in prima linea svolto sempre con massima dedizione e competenza da tutti gli operatori della sanità, in particolare nel pieno emergenza COVID-19. Proprio giovedì 20 agosto prima dell'assegnazione del memorial, gli organizzatori del C.E.C.A. con i rappresentanti delle Amministrazioni cittadine, provinciali e regionali, sveleranno i particolari dell'edizione 2020 che conta ben 218 iscritti.

Venerdì 21 agosto giornata che vedrà il completamento delle operazioni preliminari con controllo documenti e vetture. Sabato 22 due manche di ricognizione sui 4.150 metri che uniscono Gubbio con la località Madonna della Cima, lungo la Gola del Bottaccione, dove alle 9 di domenica 23 agosto il Direttore di Gara Fabrizio Fondacci e l'aggiunto Marcello Cecilioni daranno il via a gara 1 a cui seguirà gara 2. Nel rispetto delle vigenti normative sanitarie, non è consentita la presenza del pubblico alla gara, che sarà divulgata con continui aggiornamenti sui canali ACI Sport e con una diretta streaming a cura dell'organizzazione. Dopo il primo testa a testa al Nevegal, è destinato a proseguire ed infiammare gli appassionati, il duello tra Christian Merli su Osella e Simone Faggioli su Norma. Tra i due driver rappresentanti ufficiali delle rispettive case, campioni europei ed italiani, adesso solo 5 punti a favore del trentino di Vimotorsport sulla monoposto di gruppo E2SS, rispetto al tenace fiorentino di Best Lap sulla biposto di gruppo E2SC. Faggioli a Gubbio vanta 11 vittorie, contro le due di Merli, di cui una in occasione del Masters FIA del 2018.

(ANSA).