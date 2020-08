Tesserino provvisorio caccia settembre

(ANSA) - PERUGIA, 18 AGO - A causa del mancato rispetto dei tempi di consegna da parte della tipografia aggiudicataria del servizio di stampa, i tesserini venatori 2020-2021 non sono ancora disponibili. Lo comunica l'assessore regionale alla Caccia, Roberto Morroni. Il quale spiega che per consentire il corretto avvio della stagione venatoria e per ridurre al minimo qualsiasi disagio ai cacciatori umbri, si procederà all'invio di un tesserino provvisorio da utilizzare per i giorni di caccia del mese di settembre.

Non appena adottati gli atti necessari - spiega Morroni in una nota -, sarà inoltrato il tesserino provvisorio alle Associazioni Venatorie. (ANSA).