Riaprono front office Sii Terni

(ANSA) - TERNI, 18 AGO - Riapriranno lunedì 31 agosto i front office del Servizio idrico integrato ancora chiusi per l'emergenza covid-19. La società, con in testa il presidente Carlo Orsini e l'amministratrice delegata Tiziana Buonfiglio, ha infatti deciso la riattivazione degli sportelli al pubblico di Narni, Amelia, Orvieto e Fabro riallineando così tutti i servizi all'utenza che erano stati modificati durante il lockdown per motivi di sicurezza e tenendo conto delle disposizioni governative finalizzate ad arginare la diffusione del contagio.

Quella dei quattro front office periferici segue la riapertura, già avvenuta da tempo, di quello principale di Terni. Fermo restando - sottolinea Sii - che i servizi informatici (www.siiato2.it) e telefonici rimangono una delle opzioni principali per svolgere tutte le funzioni erogabili agli sportelli (numero verde da fisso 800.093966, da cellulare 0744.441562).

La riapertura ripristinerà gli orari e i giorni in vigore prima dell'emergenza covid e del lockdown. (ANSA).