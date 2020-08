Negativi Covid migranti a Colfiorito

(ANSA) - PERUGIA, 18 AGO - Sono risultati tutti negativi anche al secondo tampone per il coronavirus i dieci migranti arrivati a Colfiorito il 15 agosto. Lo ha appreso l'ANSA da fonti istituzionali.

Verranno invece "trasferiti altrove" i 19 migranti che dovevano essere ospitati nella struttura di accoglienza di Gualdo Cattaneo. Ad annunciarlo la Lega, attraverso il referente provinciale Manuela Puletti e quello territoriale, Alessandro Becchetti. "Due giorni incandescenti a Gualdo Cattaneo, con la costante preoccupazione che la storia recente potesse ripetersi" spiegano i rappresentanti del carroccio.

"Dopo la fuga dei 25 migranti tunisini di circa un mese fa - aggiungono -, la possibilità di un nuovo arrivo di ben 19 migranti ha messo in subbuglio tutta la cittadinanza. La Lega è sempre stata in prima linea con il segretario Virginio Caparvi il quale, non appena venuto a conoscenza dei fatti, ha immediatamente chiesto chiarimenti e presentato un'interrogazione parlamentare sulla vicenda, soprattutto sugli ingenti proventi di cui è percettrice la cooperativa che si occupa dei migranti". (ANSA).