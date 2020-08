Carenza scorte sangue all'ospedale Terni

(ANSA) - PERUGIA, 18 AGO - All'ospedale Terni con le vacanze estive è tornata la carenza di sangue.

Secondo quanto reso noto dal Santa Maria, le scorte stanno scendendo sotto i livelli di guardia per tutti i gruppi sanguigni e in particolare per lo zero positivo, e per evitare che la situazione si aggravi il Servizio immunotrasfusionale fa appello al senso di responsabilità di tutti i cittadini, invitando sia i donatori periodici sia quelli nuovi potenziali, cioè qualsiasi maggiorenne in buone condizioni di salute e con peso superiore ai 50 chili, a chiamare l'Avis comunale, la Croce rossa di Terni o di San Gemini o il servizio stesso (0744-205679 dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle 13) per programmare una donazione nei prossimi giorni. (ANSA).