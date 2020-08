Anche per Zarrillo vacanza in Umbria

(ANSA) - VALTOPINA (PERUGIA), 18 AGO - C'è anche Michele Zarrillo tra i vip avvistati in Umbria nei giorni di ferragosto.

E' infatti tornato a sorpresa al ristorante del Castello di Gallano, a Valtopina, per assaggiare le specialità umbre e per visitare gli studi della radio dopo un recente restyling.

Come sempre cordiale e amichevole, Zarrillo è stato molto disponibile a farsi fotografare con lo staff e gli ospiti del ristorante, oltre che con le due anime di Radio Gallano, lo station manager Gabriele Gaggioli e il direttore artistico Sergio Menghini, legato al cantautore da un'amicizia di lunga data. (ANSA).