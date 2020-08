Umbria adotta nuove norme contro Covid

(ANSA) - PERUGIA, 17 AGO - L'Umbria adotta le nuove norme per il contenimento del coronavirus stabilite in ambito nazionale.

La presidente della Regione, Donatella Tesei, ha infatti firmato un'ordinanza che prevede ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica.

Palazzo Donini spiega che l'atto si è reso necessario alla luce del fatto che i dati contenuti nell'ultimo rapporto di monitoraggio dell'emergenza epidemiologia, "confermano la ripresa della circolazione virale, conseguente all'allentamento delle misure di restrizione della mobilità e all'incremento di rientri di umbri dall'estero". L'ordinanza prevede l'obbligo dalle 18 alle 6 di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto. Inoltre sono sospese le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati.

Nuove norme anche per arrivi e per chi ha soggiornato all'estero. (ANSA).