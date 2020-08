Gianni Morandi turista ad Orvieto

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 16 AGO - Gianni Morandi turista a Orvieto in questa domenica di agosto, dopo aver trascorso il ferragosto nel Grossetano e nel Viterbese. Ad annunciarlo è stato proprio il cantante di "Fatti mandare dalla mamma" e di tante altre celebri brani, attraverso il profilo ufficiale di Instagram, in cui ha pubblicato la foto che lo ritrae, assieme alla moglie Anna, davanti al Duomo.

Foto che Morandi ha accompagnato con un post in cui si legge: "Quante sono le meraviglie italiane". Seguito da una serie di hashtag tra cui #orvieto e #duomodiorvieto. Foto che ritraggono Morandi sulla Rupe sono rimbalzate anche su molti profili Facebook di orvietani che hanno così voluto celebrare la presenza dell'artista. (ANSA).