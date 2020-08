Bassetti, nel cuore immagini Beirut

(ANSA) - PERUGIA, 15 AGO - Ha ricordato "la terribile esplosione accaduta il 4 agosto scorso nel porto di Beirut, provocando più di centocinquanta morti, migliaia di feriti e una grande devastazione di case e strutture" il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, celebrando la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria nella chiesa parrocchiale di Monteluce del capoluogo umbro.

"Ho ancora impresse nel cuore - ha detto il porporato - le immagini del bellissimo lungomare di Beirut, dono sono stato, l'ultima volta, due anni fa. Esso è sovrastato da una grande statua della Vergine Maria, che dalla collina di Harissa volge il suo sguardo verso l'intera nazione e il Mar Mediterraneo. È a Maria Santissima che affidiamo in questi giorni drammatici la cara popolazione libanese. Come affidiamo alla Vergine Assunta - ha sottolineato il cardinale Bassetti - tutti coloro che nel mondo vivono e soffrono a causa della terribile epidemia che non allenta gli effetti nefasti". (ANSA).