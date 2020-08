Visita a Norcia nuovo prefetto Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 14 AGO - Prima visita a Norcia del prefetto di Perugia, Armando Gradone, a pochi giorni dalla sua nomina. Ad accoglierlo il sindaco Nicola Alemanno che l'ha accompagnato in un breve giro in piazza San Benedetto per poi incontrare i sindaci della Valnerina.

"Il nostro territorio sta affrontando la sovrapposizione di due emergenze, il sisma prima e ora il covid - ha detto Alemanno rivolgendosi al prefetto - ma la nostra gente non ha mai mollato e chi ha scelto il nostro territorio come meta per le vacanze troverà comunità vivaci in Valnerina". "Presto però torneremo a confrontarci con la quotidianità di una complessa ricostruzione e noi sindaci, sempre in prima linea nel rispondere alle esigenze dei cittadini, dovremo fare in modo che soprattutto i giovani possano avere l'opportunità di scegliere di poter restare in questi territori", ha aggiunto.

"Qui mi sento a casa - ha esordito il prefetto originario dell'Irpinia - perché anche io come voi sono un uomo di montagna, vengo anche da una terra che ha subito un catastrofico terremoto e ho vissuto in un casetta. I vostri problemi sono di notevole complessità ma lavoreremo insieme, con grande impegno e attenzione, per fare in modo che l'obiettivo della ricostruzione possa essere perseguito nel modo più semplice e tempestivo possibile". (ANSA).