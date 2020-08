Proseguono lavori sul ponte di Corbara

(ANSA) - PERUGIA, 14 AGO - Proseguono da parte di Anas i lavori la riapertura del ponte sul lago di Corbara, lungo la strada statale 448 "di Baschi", chiuso al traffico il 22 luglio in seguito a un controllo programmato che aveva rilevato criticità strutturali su una delle campate.

E' stato infatti completato il montaggio della trave provvisoria in acciaio, posta in corrispondenza di quella danneggiata e ad essa collegata. La prossima settimana - annuncia Anas - saranno inoltre eseguiti i lavori di rifacimento della pavimentazione per alleggerire il carico sul viadotto.

Questi primi interventi consentiranno di riaprire provvisoriamente al solo traffico leggero e a senso unico alternato entro la fine di agosto.

Proseguono intanto gli esami e le prove sui materiali nelle altre campate del ponte per stabilire il numero delle travi sulle quali è necessario intervenire per la riapertura totale.

Considerati i "tempi indispensabili" alla produzione dei materiali - spiega ancora l'Anas -, tali interventi potranno essere avviati nella seconda metà di settembre. (ANSA).