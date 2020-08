Norcia affollata turisti per ferragosto

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 14 AGO - E' una Norcia particolarmente affollata di turisti quella che si prepara al ferragosto. Con presenze che ad alcuni sembrano quelle di prima del terremoto del 2016 e hanno permesso alla città di riprendersi dopo l'ulteriore crisi per il lockdown dovuto al coronavirus.

"La città è piena, ho prenotazioni per oggi e ferragosto" dice all'ANSA Stefania Borrini, titolare di uno dei ristoranti che si trovano lungo corso Sertorio, nel cuore del centro storico di Norcia. "Dalla fioritura di Castelluccio in poi - aggiunge - abbiamo avuto, per fortuna, tanti turisti che ci hanno permesso di prendere una boccata di ossigeno dopo i mesi del lockdown".

A confermare le parole della ristoratrice è Alberto Allegrini, pure lui imprenditore del settore ricettivo turistico e responsabile della Confcommercio della Valnerina: "Finora è stata una estate positiva - spiega - e ci attendiamo un picco di presenze in questo weekend di Ferragosto, dopo il boom della fioritura". (ANSA).