Due accoltellati, arresti della polizia

(ANSA) - PERUGIA, 13 AGO - Due casi di accoltellamento in Umbria, uno a Perugia e l'altro a Terni, entrambi finiti con l'identificazione e l'arresto dei presunti responsabili.

Il primo episodio ha visto protagonista un italiano di 37 anni, ritenuto dalla squadra volante del capoluogo di umbro l'autore di comportamenti violenti nei confronti della propria convivente di 38 anni e della cognata di 34. Questa - secondo quanto accertato dalla polizia - sarebbe stata ferita di striscio dall'uomo con un coltello da cucina nel corso di una lite all'interno dell'appartamento della coppia.

Avrebbe invece colpito un coetaneo, sempre con un coltello, per motivi di gelosia, provocandogli ferite al torace, all'addome e ad un braccio, un narnese di 20 anni posto ai domiciliari dalla squadra mobile di Terni. La vittima dell'aggressione, un ventitreenne di Terni, aveva riportato una prognosi di 10 giorni, successivamente rivista a 50. Il gesto - hanno accertato gli agenti - sarebbe maturato, nei pressi di un bar, a causa della gelosia del ventenne per la propria ragazza.

