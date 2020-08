Aggiunto Perugia, nessun allarme Cantone

(ANSA) - PERUGIA, 13 AGO - Sarà "regolarmente al lavoro alla procura della Repubblica di Perugia lunedì come previsto" Raffaele Cantone che guida l'Ufficio giudiziario del capoluogo umbro. Lo ha riferito all'ANSA il procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini che in costante contatto con lui dopo il lieve malore che l'ha colpito.

"Non c'è e non c'è mai stato in queste ore - ha sottolineato Petrazzini - alcun allarme sulle condizioni del procuratore Cantone. Tornerà in ufficio lunedì prossimo, come programmato al termine del periodo di ferie". (ANSA).