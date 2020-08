Minimetrò fermo dal 17 al 23 agosto

(ANSA) - PERUGIA, 12 AGO - Dal 17 al 23 agosto 2020 il minimetrò di Perugia rimarrà fermo, come negli anni precedenti, per l'attività di manutenzione programmata, visite e prove periodiche previste dalle normative.

La società che gestisce l'impianto spiega che in tale periodo potrà essere utilizzato il servizio autobus di linea, secondo le indicazioni presenti presso le stazioni del minimetrò, o consultando il sito internet ww.minimetrospa.it.

Nel contempo, le scale mobili e l'ascensore inclinato attigui alla stazione del Pincetto, continueranno il loro regolare esercizio (tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 7 alle 2).

