Buttafuoco protagonista Carsuale teatro

(ANSA) - TERNI, 12 AGO - Secondo appuntamento per Carsulae Teatro 2020, la rassegna organizzata nel suggestivo palcoscenico dell'anfiteatro romano del sito archeologico di Terni.

Venerdì (alle 20,45) sarà la volta del giornalista e scrittore Pietrangelo Buttafuoco con lo spettacolo 'Il dolore pazzo dell'amore', scritto da lui stesso. Ad accompagnarlo saranno i musicisti Mario Incudine e Antonio Vasta. L'autore - per la prima volta in città - narra storie magiche e leggende popolari della sua isola, la Sicilia, che si perdono nella notte dei tempi e tra ballate, tradizioni ancestrali e presenze fantastiche, irrompe la storia contemporanea.

Su tutto, aleggia il sentimento travolgente dell'amore.

L'appuntamento successivo di Carsulae Teatro è previsto il 21 agosto con Riccardo Leonelli in 'Non giocarti la testa col diavolo', tratto da Edgar Allan Poe. (ANSA).