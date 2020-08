Anticipata apertura cascata Marmore

(ANSA) - TERNI, 12 AGO - Orario di rilascio dell'acqua anticipato di un'ora, da oggi nelle giornate feriali, alla Cascata delle Marmore di Terni, dove si stanno registrando negli ultimi giorni livelli di afflusso di turisti e visitatori molto alti, destinati ad aumentare ulteriormente in vista del Ferragosto. Sarà quindi previsto dalle 10 anziché dalle 11.

Lunghe le code che anche oggi, complici le misure anti-Covid, si sono formate alle biglietterie. Per evitare assembramenti nel parco la vendita dei ticket di ingresso - riferiscono i gestori - potrebbe subire delle pause, necessarie a far defluire i visitatori. Questi sono tenuti ad indossare la mascherina in tutti i punti stretti dei sentieri dell'area e nei casi in cui ci si trovi a non poter rispettare le opportune distanze tra le persone.

Attivo anche il servizio di vendita online dei biglietti, che permette di evitare la coda. (ANSA).