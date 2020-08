Bori, tamponi a chi arriva dall'estero

(ANSA) - PERUGIA, 11 AGO - "La Giunta regionale renda obbligatori i test per quanti arrivano in Umbria dall'estero e spieghi quali sono le sue reali intenzioni circa l'impegno a prevenire il diffondersi di nuovi contagi, a partire da quelli derivanti dalla cosiddetta importazione del virus da Paesi a rischio": lo chiede, con una interrogazione a risposta scritta il capogruppo regionale del Partito democratico, Tommaso Bori. "I nuovi contagi e i numeri di questi giorni - sostiene - ci dicono che il Covid-19 rischia di tornare a diffondersi anche a causa del mancato controllo dei flussi di persone che tornano o arrivano dall'estero, sia per motivi professionali che per turismo. Si tratta di un fenomeno che sta interessando anche altre regioni italiane tanto che in Veneto e nel Lazio, sono stati già adottati i primi piani di difesa per individuare e circoscrivere il rischio di nuovi focolai da Covid-19". (ANSA).