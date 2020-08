Accordo a Mise per ripartenza Treofan

(ANSA) - TERNI, 11 AGO - Firmato l'accordo tra le parti per la ripartenza del sito produttivo di Terni della Treofan. Lo ha annunciato stamani il ministero dello Sviluppo economico.

L'accordo prevede la sospensione dello sciopero dei lavoratori e il contemporaneo impegno "a ristabilire normali relazioni industriali e sindacali" da parte dell'azienda che si è inoltre impegnata a ripartire "da subito" con la pianificazione della produzione per i prossimi mesi, "al fine di riconquistare la fiducia dei clienti e consentire il rilancio dello stabilimento di Terni".

Le parti hanno anche concordato che a partire da oggi, Treofan avvierà il ricorso alla cassa integrazione Covid e si mobiliterà per anticipare il pagamento del trattamento economico.

In aggiunta, l'azienda si è impegnata ad incontrare la Regione per approfondire eventuali opportunità connesse con i piani di sviluppo, con il Polo industriale di Terni e con l'area di crisi complessa. (ANSA).