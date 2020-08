Comunità Incontro ricorda don Pierino

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 10 AGO - La Comunità Incontro Onlus di Amelia si prepara a ricordare don Pierino Gelmini, nel sesto anniversario dalla sua scomparsa. Mercoledì il fondatore di Molino Silla verrà commemorato con una messa che si svolgerà alle 9 nell'agorà della struttura, cui farà seguito un momento di raccoglimento presso il mausoleo che ne custodisce le spoglie.

In base alle disposizioni anti Covid, la cerimonia non sarà aperta al pubblico ma verrà esclusivamente riservata agli ospiti della struttura e allo staff.

Fondata nel 1979, la Comunità Incontro si fa interprete dell'eredità dei valori di don Gelmini. "Il don non ha mai esitato a tendere una mano ai più deboli e agli ultimi" afferma Giampaolo Nicolasi, capo struttura della Comunità Incontro.

