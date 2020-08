Bassetti, da sacrifici attenzione prossimo

(ANSA) - PERUGIA, 10 AGO - "L'esperienza vissuta, i sacrifici che abbiamo dovuto affrontare, siano per noi l'occasione di una maggiore attenzione al nostro prossimo e di una condivisione più generosa": lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve parlando della situazione legata al Covid. "Non c'è dubbio che questo tempo di pandemia ci abbia aiutati a relativizzare tante cose, tanti pseudo valori su cui ci eravamo tranquillamente adagiati" ha aggiunto.

In occasione della solennità di San Lorenzo, diacono e martire, titolare della cattedrale di Perugia, il cardinale Bassetti ha ordinato tre diaconi permanenti, Valerio Agostini, Fabio Costantini e Sergio Lucaroni. A loro il presidente della Cei ha rivolto parole di incoraggiamento. "Col vostro carisma e l'esercizio del vostro ministero - ha aggiunto -, aiutate la nostra Chiesa ad essere più famiglia, e lasciatemelo dire, più umana, possiate imitare l'ardore di carità, che il Diacono Lorenzo sicuramente attingeva dalla Santa Eucarestia". (ANSA).