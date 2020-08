Tiro a volo:Fossa universale, per Italia pioggia di medaglie

(ANSA) - MASSA MARTANA, 09 AGO - L'Italia fa incetta di medaglie nel 38/o Mondiale di Fossa Universale, portando a casa un oro, tre argenti e tre bronzi nelle gare individuali fra uomini, donne e junior, e trionfando in tutte le gare a squadre.

Nella categoria 'Men' sfuma per un soffio l'oro nei Men, con Stefano Narducci battuto allo shoot-off, 23-25, dal francese Cyril Sancier. Terzo un altro italiano, Nicolò Fabbri. Tutto italiano, invece, il podio delle Ladies. Come da pronostico, è Bianca Revello a conquistare la medaglia d'oro con 186/200, staccando di tre piattelli Giulia Pintor con 183/200. Medaglia di bronzo per Roberta Pelosi, consigliere federale ed ex azzurra delle specialità olimpiche, che ha chiuso con 176/200.

Negli Junior in testa alle classifiche parziali fin dall'inizio del Mondiale, il francese Karl Jovinelle non si è smentito, conquistando l'oro con 188/200. Dietro di lui, rispettivamente medaglia d'argento e di bronzo, gli italiani Narcis Florin Caccia con 183/200 e Gabriele Fabbri con 182/200.

Quello svoltosi sulle pedane del Tav Umbriaverde è stato un Mondiale che, seppur con le tante limitazioni dettate dall'emergenza Covid-19, ha confermato l'alto livello degli oltre 150 partecipanti, provenienti da dodici nazioni: Australia, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Sudafrica e Spagna. (ANSA).